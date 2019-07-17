РИАМО - 17 июл. Президент ассоциации производителей русской пеньки Александр Кучинский выступил инициатором выращивания технической конопли на территории Московской области в промышленных масштаба, проект уже представили главе городского округа Солнечногорск Владимиру Слепцову, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Инициатор проекта считает развитие коноплеводческой отрасли перспективным. Объем инвестиций в проект составит 8 миллиардов рублей, а помочь в его реализации может Фонд развития промышленности.

«Согласно проекту, посевная территория охватит от 5 до 15 тысяч гектаров. В дальнейшем предприниматель рассчитывает организовать первичную и глубокую переработку культурного растения», - говорится в сообщении.

Кучинский много лет занимается бизнесом, связанным с технической коноплей, — на его пенькозаводе из нее изготовляют канаты и веревки, ткани и набивку для мебели, а также нетканные и теплоизоляционные материалы.

На территории Российской Федерации культивирование технической конопли для промышленных и хозяйственных нужд разрешено. Она содержит слишком мало психотропных веществ и не вызывает наркотического опьянения.