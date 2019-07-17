РИАМО – 17 июл. Карантин по бешенству животных, установленный в апреле текущего года, сняли на территории городского округа Шатура, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (3 июля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 26 апреля 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улицу Большевик города Шатура Московской области», – говорится в документе.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.