РИАМО - 17 июл. В детской поликлинике подмосковной Дубненской городской больницы появилось новое оборудование для кабинета врача-хирурга - электрохирургический высокочастотный аппарат, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Прибор используется для мелких операций в амбулаторных условиях, обработки свежих и гнойных ран, удаления накожных образований, для рассечения и коагуляции жировых тканей», - сказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Он отметил, что аппарат введен в работу. С его помощью выполнили уже 25 процедур.

На текущей неделе министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова ответит на вопросы жителей в рамках прямой линии с участием представителей местных властей и главврачей. Прямая линия пройдет 18 июля в 18:00.