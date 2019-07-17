РИАМО - 17 июл. Суд в городском округе Щелково в Подмосковье оштрафовал коммерческую организацию ООО «СтройКранСервис» на 20 миллионов рублей за коррупционное преступление, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В прошлом году на длительный срок был осужден глава Щелковского муниципального учреждения «Стройинвест». Именно он получал денежные вознаграждения от представителей ООО «СтройКранСервис».

«В ходе судебного процесса были подтверждены факты передачи незаконных денежных вознаграждений от имени ООО «СтройКранСервис» за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам», - говорится в сообщении.

Щелковская городская прокуратура завела на организацию административное дело по статье о незаконном вознаграждение от имени юридического лица.

Накануне суд рассмотрел это дело и оштрафовал организацию на 20 миллионов рублей.