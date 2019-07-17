РИАМО – 17 июл. Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, им оказался 40-летний житель Алтайского края, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в полицию поступило заявление от 33-летней местной жительницы о поджоге иномарки, припаркованной около одного из домов на проспекте Королева.

«Сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 40-летний житель Алтайского края», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Установлена причастность задержанного к совершению других преступлений. Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.