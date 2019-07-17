РИАМО - 17 июл. Во время проведения работ по комплексному благоустройству улиц, археологи уточнили местонахождение фундаментов церкви Николая Чудотворца (Никола «Большой крест») на улице Ильинка, теперь здесь появится музеефикация, которая будет обозначать их контуры, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В связи с тем, что фундаменты церкви Николы «Большой крест» сохранились на глубине более полуметра, было принято решение их законсервировать и местоположение храма обозначить так называемыми сигнациями. Это вид музеефикации, при котором специальным камнем обозначается контур фундаментов храма», - сказал главный археолог Москвы, замруководителя департамента культурного наследия столицы Леонид Кондрашев.

Он уточнил, что данное решение наиболее оптимально, поскольку для создания сигнаций не придется менять ландшафт, а также проводить дополнительные масштабные разрытия, которые могут негативно повлиять на ближайшие здания.

«В настоящий момент специалисты-археологи разрабатывают проект музеефикации, после его согласования с нашим ведомством начнутся сами работы. Мы планируем, что москвичи смогут полюбоваться готовыми сигнациями уже в этом году», - добавил Кондрашев.

Он отметил, что в ходе проведения работ археологи обнаружили в переотложенном слое фрагменты надгробий и человеческих останков. Это связано с тем, что ранее здесь находилось кладбище. Все останки были перезахоронены.

Впервые церковь на этом месте (вероятно, деревянная) упоминается в исторических источниках в первой четверти XVI века. Новое здание храма, ставшее одним из лучших образцов московского зодчества конца XVII века, было построено уже в 1680-1688 годах на средства архангельских купцов Филатьевых. В 1933 году церковь снесли.

Главный престол храма был освящен во имя Успения Пресвятой Богородицы, придел — во имя Николая Чудотворца. «Народное» название храма – Никола «Большой крест» произошло как раз из-за названия придела Николая Чудотворца, а также из-за деревянного креста (высотой выше двух метров) воздвигнутого в храме по обету его создателями.