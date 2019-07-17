РИАМО – 17 июл. В Домодедове полицейские установили подозреваемого в совершении повреждения имущества, им оказался ранее судимый 32-летний мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратился 33-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный повредил его грузовой фургон, находящийся на парковочной площадке около одного из домов на улице Советская.

«Причиной повреждения стал поджог. Сумма материального ущерба составила 350 тысяч рублей. Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался ранее судимый 32-летний мужчина», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанного следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.