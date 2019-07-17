РИАМО - 17 июл. Человек выпал с пятого этажа в Москве, его вертолетом доставили в больницу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, противопожарной безопасности и противодействия коррупции.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения человека, который по предварительным данным выпал с пятого этажа. Происшествие случилось на улице Первомайская в районе (станции - ред.) метро «Измайлово», - сказал собеседник агентства.

По его словам, с места ЧП пострадавшего молодого человека 18 лет с различными травмами вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

Он отметил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, которая отслеживает и поддерживает его состояние.