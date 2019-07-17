РИАМО – 17 июл. Неравнодушные жители Котельников совместно с представителями власти городского округа собрали более 70 коробок гуманитарной помощи для отправки пострадавшим в Иркутскую область, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

«Завершается сбор гуманитарной помощи для пострадавших при наводнении в Иркутской области, который проводила общественная палата Котельников совместно с «Молодой гвардией». За две недели неравнодушным жителям города удалось собрать более 70 коробок со всем необходимым. В сборе также принял участие глава Котельников Андрей Булгаков и его заместители», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая акция проходит централизованно по всей Московской области. В Котельниках пункты приема вещей организовали в трех Домах культуры.