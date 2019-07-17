РИАМО - 17 июл. На участке Дмитровского шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели в Москве восстановили движение транспорта по всем полосам, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее вода затопила проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели. Движение транспорта было остановлено в обе стороны, а затем запущено по нескольким полосам.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В среду сильные дожди снова обрушились на Московский регион, пик выпадения осадков придется на вечернее время.

В Московском регионе по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.