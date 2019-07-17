РИАМО - 17 июл. Количество контрактов, которые московские и региональные заказчики заключают с представителями малого бизнеса через портал поставщиков, увеличилось на 14% за первое полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

«Более 160 тысяч контрактов на 14 миллиардов рублей заключили заказчики с субъектами малого предпринимательства при помощи портала поставщиков. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что цифры свидетельствуют о востребованности портала поставщиков, который стал эффективным инструментом для осуществления закупок малого объема.

По его словам, на электронной площадке зарегистрировано 13,5 тысяч московских и региональных заказчиков, представляющих различные сферы деятельности.

«В этом году наибольшее количество заключенных контрактов – 11 тысяч – пришлось на поставку медицинских товаров. На втором месте оказались закупки на оказание образовательных услуг – 10,2 тысячи контрактов. В топ-3 закупок вошли компьютеры и оргтехника –около 6 тысяч контрактов», – привел статистику Ефимов.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что расширению сотрудничества с малым бизнесом способствовали распространение портала поставщиков в регионах, внедрение возможности использования портала субъектами, работающими по 223-ФЗ. Также с 1 июля была увеличена сумма, на которую могут быть проведены закупки малого объема через портал поставщиков, со 100 до 300 тысяч рублей.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. Он способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, дает возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

На портале зарегистрированы более 154 тысяч поставщиков из всех регионов России, более 90% из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы, простой и понятный механизм участия в закупках, абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий, отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях, электронное контрактование, возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.