РИАМО - 17 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов считает ужесточение ответственности за непропуск машин скорой помощи правильным шагом, который продиктован заботой о сохранении жизни и здоровья граждан, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Госдума внесла соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно нововведениям, за непропуск машин скорой медицинской помощи водителям в отдельных случаях будет грозить уголовная ответственность.

«Законодательное ужесточение в первую очередь направлено на защиту пациентов – ведь в том, чтобы не допустить серьезных осложнений здоровья, а часто, и чтобы спасти жизнь, могут играть роль буквально минуты. И эти минуты скорая помощь может упустить по вине других участников дорожного движения, не уступивших дорогу», – заявил Брынцалов.

Он подчеркнул, что штраф, который действовал ранее, был минимальным. Поэтому в данном случае речь идет о безопасности и культуре поведения на дорогах, а не о том, что «законодатели в очередной раз повышают штрафы, усложняют жизнь гражданам».

«О том, что ответственность за непропуск «скорой» нужно ужесточать, неоднократно говорили и сами водители, поэтому мера совершенно правильная и востребованная», – резюмировал председатель регионального парламента.