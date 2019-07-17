В среду вечером на Московский регион обрушился сильный ливень, который не оставил равнодушными пользователей соцсетей: десятки видеороликов с язвительными комментариями заполнили интернет.
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«У природы нет плохой погоды», считает пользователь под ником @bartunova. И не поспоришь! Хотя...
Заплыву по Москве быть!
«А я плыву, плыву я по Москве. И всю проплыть ее смогу...»
Пожалуй, в отпуск можно уже не ехать: наплавались.
Пользователь твиттера Дмитрий отрешенно наблюдает за ситуацией:
И снова #Ливень #Москва pic.twitter.com/9g64HNjmt9— Дмитрий Макаров (@MakarovDmitrii) July 17, 2019
Номинацию за самый грустный короткий рассказ получает пользователь @IratusL.
Вышел покурить— Вадян (@IratusL) July 17, 2019
Главный вход закрыт, так как всплыл люк и стоит вонища.
Вышел через вторую парадную. Парковку затопило. Машины плавают в воде. Слышен шум прибоя.
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Не пойму никогда. Дождь в Москве часто бывает. Почему везде не сделать ливневки нормальные? А не писать потом новости "Москву снова затопило"— Kirill_Hoffman (@KirushaMagnific) July 17, 2019
Где-то плачет под дождем доставщик пиццы...
Я один считаю, что заказывать яндекс.еду в такой ливень - негуманно?— sequenceoflife (@Sequenceoflife1) July 17, 2019
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