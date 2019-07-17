РИАМО - 17 июл. Концерты Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», запланированные с 19 по 21 июля, из-за дождей отыграют не под открытым небом, а в тропической оранжерее, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

В программе запланированы выступления ирландского блюзмена Дома Мартина, симфонические рок-хиты в исполнении оркестра Imperialis Orchestra и концерт сочинений композиторов-минималистов Simple Music Ensemble.

«Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», — говорится в сообщении.

Выступление Мартина состоится 19 июля в рамках фестиваля джаза. Свои композиции музыкант исполнит на шестиструнной гитаре Gibson с железной крышкой на корпусе, при игре мастер использует слайд на пальце и ламповый усилитель. Такой метод использовали в своей игре Элмор Джеймс и Мадди Уотерс. В программе музыканта будут блюз и блюз-рок, авторские песни, авторизованная классика блюза (Р. Галлахер, Дж. Хендрикс), акустический мини-сет и выступление блюзового пауэр-трио.

«20 июля — симфонические рок-хиты в исполнении самого необычного оркестра в России Imperialis Orchestra. В программе — Queen, Nirvana, Scorpions, Deep Purple, Linkin Park, Muse, AC/DC, Evanescence», — говорится в сообщении.

На 21 июля запланирован концерт «Тропический транс Vol.3», на котором сотрудники Ботанического сада ожидают наибольший ажиотаж. Музыканты исполнят произведения композиторов-минималистов в исполнении солистов студии камерной музыки. Возвращение в новом формате проекта, снискавшего любовь публики «Аптекарского огорода». Среди десятков тысяч цветов прозвучат произведения Дэвида Лэнга, Георга Пелециса, Павла Карманова и Макса Рихтера.

При покупке групповых билетов будет действовать скидка до 40%. Их можно приобрести на сайте www.hortus.ru. Начало в 20:00.