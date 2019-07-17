РИАМО – 17 июл. Переход на электронные паспорта планируется осуществить в России к 2024 году, в настоящее время определяются параметры будущего документа, сообщает РИА Новости.



«Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остается немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта», – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.



Глава правительства отметил, что «нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищен».



Кроме того, Медведев согласился рассмотреть предложение по внедрению электронных паспортов на два года раньше намеченных сроков.



«Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные», – подчеркнул глава российского правительства.