РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. Администрация подмосковного Подольска усилит контроль за затянувшимся ремонтом в одном из подъездов многоквартирного дома в поселке Дубровицы, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Ранее в соцсетях жители поселка Дубровицы жаловались на затянувшийся ремонт подъезда №3 в доме №2. Работы начались еще в апреле, а завершить их планировали к 9 мая. В итоге подрядчик сделал только часть первого этажа, и работы прекратились.

«Сегодня (17 июля – ред.) в поселке Дубровицы прошла встреча замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислава Лукьяненко с активными жителями дома №2, представителями ООО «УК Дубровицы», теротдела, ТОС «Дубровицы» и ветеранов по вопросу приостановленного ремонта подъездов в доме №2», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи были установлены новые сроки окончания работ.

«Администрацией будет усилен контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Также были учтены все критические замечания жителей, высказанные в ходе встречи», – заключил Боярко.