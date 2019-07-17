РИАМО - 17 июл. В среду вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 42 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в среду количество задержанных и отмененных рейсов составляло 24.

В настоящее время во «Внукове» четыре рейса задержано. В «Домодедове» задержали 13 рейсов, еще семь отменили. В «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

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