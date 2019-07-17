РИАМО - 17 июл. Фестиваль славянской культуры «Русское поле» пройдет 20 июля в музее-заповеднике «Коломенское», для посетителей подготовили гид, благодаря которому они узнают, с чего начать день на фестивале, на какую площадку заглянуть в первую очередь и где встретиться с настоящим кузнецом, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Площадь регионов» - в этой фестивальной зоне мастера из 60 регионов России представят свое ремесло. Гости фестиваля смогут окунуться в неповторимую атмосферу народных традиций каждой области, познакомиться с изделиями заслуженных мастеров-ремесленников, наберутся опыта на мастер-классах гончаров и кузнецов», — говорится в сообщении.

В зоне «Музыкальная площадь» будет оборудована главная сцена фестиваля, на которой пройдет множество концертов. Перед гостями выступят заслуженные хоровые и танцевальные коллективы со всей России, пройдет традиционный конкурс народной песни и танца «Музыкальная завалинка».

На «Музыкальном подворье» впервые в истории фестиваля мастера музыкального народного промысла познакомят гостей с редкими музыкальными инструментами. На площадке «Поляна сказок» гости встретят героев народных сказок в красочных костюмах.

На площадке «Монастырский двор» гости смогут познакомиться с историей российских храмов и монастырей, узнать больше о московской программе строительства православных храмов. На «Ярмарочной площади» гости увидят настоящих скоморохов, «Театр Петрушки», цыганский театр и театры мод из регионов.

На территории фестиваля будет оборудована просторная площадка «Сытый двор», которая объединит зоны с блюдами со всей России и настоящие представления о кулинарных традициях России. Все мастер-классы и кулинарные мероприятия будут посвящены теме «Русское гостеприимство».

Полная программа доступна на сайте фестиваля.