РИАМО - 17 июл. Девятилетнюю девочку с тупой травмой живота доставили в хирургическое отделение Озерской центральной районной больницы, ребенку требовалась срочная медицинская помощь, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок играл на улице, когда на него вдруг опали металлические ворота весом в 20 килограммов. Девочка получила серьезные повреждения органов брюшной полости и была срочно доставлена в районную больницу.

«Нашими дежурными специалистами была выполнена экстренная хирургическая операция, продолжавшаяся около трех часов. Выявлены повреждения органов брюшной полости, раны ушиты. Ребенок был переведен в реанимацию, где продолжилось интенсивное инфузионное лечение», - сказал главный врач Озерской ЦРБ Минздрава МО Юрий Володин.

Через три дня после операции девочка пошла на поправку и ее перевели в обычную палату. Сейчас, по словам врачей, ребенок находится в удовлетворительном состоянии.