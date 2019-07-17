РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. Следственные органы проверят информацию о выбросах в реку Петрица в Подольске неочищенных сточных вод и загрязнении водоема, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

В среду в некоторых СМИ появилась информация о том, что река Петрица, протекающая в деревне Бородино Подольска, терпит экологическое бедствие из-за того, что в нее из городских очистных сооружений производятся сбросы неочищенных сточных вод. Река покрылась пеной, вода стала темного цвета, распространяется удушливый запах.

«Следственными органами будет проверена данная информация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.