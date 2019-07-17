РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. В среду на подмосковные Люберцы обрушился сильный ливень, в результате чего затопило ряд улиц, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Так, из-за ливня затопило Октябрьский проспект и примыкающую к нему Смирновскую улицу, в частности, возле дома №19. Жители данного дома уже пожаловались на потоп в соцсетях и попросили о помощи.

Сильно залило проезжую часть на улице Воинов-Интернационалистов. Вода доходит до бампера автомобилей, из-за этого на дороге образовалась пробка. Также подтопление есть на улице Кирова, но не на всем протяжении улицы.

Возле автостанции «Люберцы» на пересечении Волковской и Смирновской улиц также есть подтопление территории.

В Московском регионе по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.