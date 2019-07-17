РИАМО - 17 июл. В Нижегородском районе юго-востока Москвы в 2019 году планируют благоустроить 14 дворов, все мероприятия будут проводиться за счет средств, полученных от платных парковок, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В каждом из дворов отремонтируют асфальтовое покрытие и постелют газоны, в 11 дворах проведут работы по замене покрытия на детских площадках. Во дворах на Нижегородской улице возле домов 88 и 106 обустроят две спортивные площадки, а возле дома 84, корпус 1, по Нижегородской улице планируют отремонтировать площадку для выгула и дрессировки домашних животных» — говорится в сообщении.

Мероприятия по улучшению придомовых территорий на средства от платных парковок проходят в районах Москвы ежегодно. Все работы проводятся с учетом мнения жителей - они могут выразить свои предпочтения через муниципальных депутатов или же проголосовать на проекте «Активный гражданин».