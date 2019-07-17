РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В подмосковном Подольске приступили к строительству новой школы на 1,1 мест, учебное заведение появится на Бородинском бульваре, завершить работы планируют во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, которая будет возведена на Бородинском бульваре в городском округе Подольск. Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком выступает МКУ «Градостроительное управление». Объекта возведут за счет бюджетных средств. Планируемый срок окончания строительства – второй квартал 2021 года.

Гарибян отметил, что новое учебное заведение общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 1,1 тысячи учащихся. Проектом предусмотрено строительство 4-х этажного здания школы, где учтен необходимый набор помещений для организации учебной деятельности в рамках действующих стандартов образования.

«В здании будут обустроены рекреационные помещения, столовая на 400 посадочных мест, медпункт, помещения для кружков, спальни, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека с читальным залом и медиатекой. В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – поясняется в материале.

На прилегающей территории запроектированы спортивные и игровые площадки, площадки для отдыха, общественная зона для проведения школьных мероприятий.