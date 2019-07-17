РИАМО - 17 июл. В Москве на участке Дмитровского шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели восстановили движение транспорта после затопления, произошедшего из-за сильного ливня, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее вода затопила проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели. Движение транспорта было остановлено в обе стороны.

«Движение по Дмитровскому шоссе в направлении области восстановлено по двум полосам. В направлении центра - по одной», - говорится в сообщении.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальщики провели очистку водоприемных решеток под Бутырским путепроводом от мусора, нанесенного потоками воды, скопление воды устранено. Он добавил, что в связи с выпадением обильных осадков все коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме.

В среду сильные дожди снова обрушились на Московский регион, пик выпадения осадков придется на вечернее время.

В Московском регионе по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.