РИАМО - 17 июл. В ходе совещания администрации городского округа Химки участники обсудили проектирование новой развязки для разгрузки Новосходненского шоссе и строительство пяти социальных объектов в микрорайоне Сходня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На встрече внимательно рассмотрели вопросы жителей микрорайона. Все внимание сосредоточили на транспортной ситуации: из-за пробок на Новосходненском шоссе одной из важнейших задач сейчас является проектирование и строительство Машкинской развязки. Проект поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ведется проектирование Машкинской развязки, которая позволит разгрузить Новосходненское шоссе. В этом году строим пять социальных объектов в Сходне: детскую поликлинику (до конца года работы завершатся), пристройку к лицею №21, два объекта дошкольного образования, крытый футбольный манеж. До 2022 года будут возведены все объекты», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Дополнительный блок со светлыми классами, современным оборудованием и удобными коридорами появится у здания лицея №21. Пристройка рассчитана на 200 учеников младших классов, что полностью исключит вторую смену.

Построят еще два объекта дошкольного образования: на улице Горная - детский сад на 150 мест, а в микрорайоне Фирсановка на улице Школьная, дом №22 - пристройка к детскому саду №23 на 145 детей.

Детская поликлиника на 200 посещений в смену, о которой на совещании сообщил Волошин, откроется для жителей микрорайона на территории Сходненской городской больницы. Планируется что прием будут вести специалисты разного профиля, а в здании будет работать дневной стационар, диагностическое отделение и кабинет рентгена.