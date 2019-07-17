РИАМО – 17 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с матерью, заказавшей за границей не зарегистрированный в РФ лекарственный препарат для своего больного ребенка, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ряда СМИ, сотрудники полиции 16 июля задержали в Москве женщину, которая хотела раздобыть редкое лекарство для своего сына. Позднее в своем Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава уточнила, что Елена Боголюбова пытается помочь 10-летнему сыну, который оказался в хосписе. В интернете женщина заказала фризиум – лекарство от судорог, которое не зарегистрировано в России. В Главном управлении МВД РФ по Москве информацию о задержании опровергли.

«Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, и слава богу… сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль попросит министерство здравоохранения активизировать работу в этом направлении.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что данная тема уже разбиралась в ходе прямой линии с президентом РФ, глава Минздрава Вероника Скворцова обещала проконтролировать ситуацию.