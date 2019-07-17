РИАМО – 17 июл. В Московской области предприятиям малого и среднего бизнеса помогают подключиться к газовым сетям, с этой целью в регионе проводятся семинары, с начала 2019 года организовали шесть подобных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В регионе проводится системная работа по упрощению процедур технологического присоединения к инженерной инфраструктуре объектов малого и среднего бизнеса.

«В том числе на регулярной основе проводятся семинары для предпринимателей, в ходе которых проводятся консультации по решению вопросов, связанных с техприсоединением к газовым сетям. С начала года уже проведено шесть таких семинаров для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса», – отмечается в сообщении.

В ходе мероприятий специалисты «Мособлгаза» подробно рассказывают об особенностях и изменениях в законодательстве по вопросам техприсоединения к газовым сетям, процедурах и сроках технологического присоединения.

Каждый участник семинара может задать представителям газоснабжающей организации все интересующие вопросы, а также получить адресную помощь.

«Следующее аналогичное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса будет организовано 26 июля. Ознакомиться с программой мероприятия и оставить заявку на участие можно на сайте http://www.mosoblgaz.ru», – резюмируется в материале.