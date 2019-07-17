РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестный с перцовым баллончиком напал на мужчину на автобусной остановке, пострадавший разыскивает свидетелей происшествия.

Инцидент произошел 16 июля в районе 18:10 на автобусной остановке «Сергеевский поворот» в микрорайоне Климовск.

«Я сидел на остановке, а ко мне подошел неизвестный и прыснул в лицо перцовым баллончиком. Мне стало плохо, и я побежал домой. Из-за произошедшего на остановке я оставил рюкзак с документами и планшетом. Конечно, потом его уже на месте происшествия не обнаружил. По данному факту я обратился в полицию», – сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

Он отметил, что разыскивает очевидцев произошедшего и просит всех, кто видел, что произошло, сообщить подробности Владимиру Дроздову в соцсети «ВКонтакте».