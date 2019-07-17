РИАМО - 17 июл. 14 призовых мест завоевали спортсмены из Дмитровского городского округа на чемпионате Московской области по легкой атлетике, который прошел в Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Жуковском завершился чемпионат Московской области по легкой атлетике, в котором приняли участие около 300 человек.

«Легкоатлеты МУ СШОР «Динамо-Дмитров» успешно выступили в ряде дисциплин и привезли домой 11 медалей! В дистанции 400 метров золотую медаль завоевала Ульяна Эшкинина, на дистанции 200 метров — Илья Алдошин», - говорится в сообщении.

В сложной борьбе за бронзу на дистанции 400 метров с барьерами Егор Емельянов в итоге стал третьим.

В завершающем виде программы - в эстафетном беге 4х100 метров - и женская, и мужская команды «Динамо-Дмитров» попали в призеры. Первое место у Егора Емельянова, Даниила Карташова, Максима Склянкина и Ильи Алдошина. Третье место у Елены Салтыковой, Юлии Брагиной, Елизаветы Дундевой и Ульяны Эшкининой.

Спортсмены центра дополнительного образования «Дмитров» заняли три призовых места: второе место в прыжках в длину заняла Рошу Анна, второе место в прыжках в высоту - у Вороховой Елизаветы, третье место в прыжках в высоту - у Колбиновой Полины.