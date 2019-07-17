РИАМО - 17 июл. День разъяснений тарифов прошел в Дмитровском городском округе, на нем жителям в формате вопрос-ответ рассказали порядок формирования тарифов на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ведущие эксперты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрации городского округа, территориального отдела №3 Госадмтехнадзора Подмосковья, «МособлЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», Сергиево-Посадского регионального оператора, управдомы рассказали о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

«Общение с жителями проходило в формате вопрос – ответ. На встречу в конференц-зале административного здания на улице Вокзальной, 18 в Дмитрове собрались около 50 активистов деревень Ближнево, Ярово, Игнатовка, Хвостово, садового товарищества «Полет» территориального управления №4 (Рогачево, Куликово), жилищно-строительного кооператива «Подосинки» и других», - говорится в сообщении.

Людей интересовали оборудование контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора, обоснованность тарифов по обращению с коммунальными отходами, перерасчет за не оказанные услуги, недостаток специализированных машин и многое другое.

«Все замечания и предложения, которые были обсуждены в конструктивной обстановке, были занесены в протокол и приняты к сведению ответственными службами», - уточняется в материале.