РИАМО - 17 июл. В условиях сильного дождя московским автомобилистам следует снижать скорость перед переходами, чтобы вовремя заметить пешеходов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Никогда такого не было и вот опять – гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами – в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее», – говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая загруженность столичных дорог составляет семь баллов из десяти, в городе серьезные заторы.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве пик непогоды придется на вечер среды и ночь на четверг. В сумме за 15 часов в мегаполисе может выпасть около 15 миллиметров осадков, или пятая часть от месячной нормы. В низинах не исключены подтопления.