РИАМО - 17 июл. Вечером в среду загруженность дорог в Москве оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в семь баллов из десяти возможных.

В настоящее время в городе наблюдаются серьезные пробки. Существенно затруднено движение по Бульварному кольцу, Третьему транспортному кольцу, на участках МКАД, Дмитровского шоссе, Велозаводской улицы, Каширского шоссе, проспекта Вернадского, улицы Нижние Мневники, Волоколамского шоссе.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве пик непогоды придется на вечер среды и ночь на четверг. В сумме за 15 часов в мегаполисе может выпасть около 15 миллиметров осадков, или пятая часть от месячной нормы. В низинах не исключены подтопления.

Ранее из-за сильного ливня оказалась затоплена проезжая часть под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели, движение на этом участке полностью перекрыто. Автомобилистам рекомендуют объезжать затопленный участок дороги по Дмитровскому шоссе.