РИАМО - 17 июл. Компенсационные автобусы будут курсировать на период закрытия станции «Крекшино» Киевского направления Московской железной дороги с 20 июля по 20 октября, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Компенсационный маршрут КЭ будет курсировать от станции «Кокошкино» до станции «Крекшино», – говорится в сообщении.

Двустороннее движение организуют на участке направленного съезда с Крекшинского путепровода до улицы 1-я Железнодорожная. Одностороннее движение введут на участке улицы Дачная от улицы Железнодорожная до дома 3.

Движение ограничат на улице Дачная, дом 2, с двух до одной полосы; съезд с Крекшинского путепровода к улице 1-я Железнодорожная с двух до одной полосы.

Платформу «Крекшино» Киевского направления МЖД закроют на реконструкцию с 20 июля.