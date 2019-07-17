РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Сотрудники администрации Люберец в ходе рейда выявили печь для сжигания отходов на одном из участков промзоны на Транспортной улице, сообщается в группе управления по охране окружающей среды.

В среду администрация горокруга совместно с сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» по обращениям жителей организовали рейд по территории промышленной зоны на улице Транспортная.

«На земельном участке с кадастровым номером 50:22:0000000:106961 обнаружена металлическая печь для сжигания древесных отходов. На момент проверки печь не работала, она была установлена незаконно», – говорится в сообщении.

Арендатор земельного участка обязался демонтировать печь 18 июля.

В горокруге продолжаются рейды по выявлению несанкционированных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и несанкционированного сжигания отходов.

«Спасибо жителям за неравнодушное отношение и предоставление своевременной информации», – заключается в материале.