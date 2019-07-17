РИАМО – 17 июл. Реконструкция улицы Гагарина в подмосковном Реутове позволит создать 250 новых парковочных мест, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов после осмотра фронта работ.

«Реконструкция улицы Гагарина в Реутове проходит в рамках совместного проекта с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения». К сентябрю мы завершим первую очередь работ по расширению проезжей части, установке современного освещения, ремонту тротуаров, оборудованию парковочных карманов. Благодаря новой системе устройства пространства мы получим 250 новых парковочных мест», – отметил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в настоящий момент активно ведутся работы по прокладке ливневой канализации, нанесению разметки и установке бордюров. Также проводят работы по подготовке к монтажу силовых линий уличного освещения.

В ходе встречи с подрядчиком глава городского округа договорился о том, что первая часть работ будет завершена в установленный срок – ко Дню города, который отмечается 7 сентября.

В июне в Реутове провели капитальный ремонт городских улиц: Советской и Строителей. Общая протяженность отремонтированных участков составила 1327 метров, асфальт уложили на площади около 15 тысяч квадратных метров. Также по поручению Каторова проведут ремонт покрытия на Северном проезде в объеме 750 квадратных метров.