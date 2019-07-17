РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. В Королеве полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от 33-летней местной жительницы о поджоге иномарки, припаркованной около одного из домов на проспекте Королева. Сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый 40-летний житель Алтайского края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Установлена причастность задержанного к совершению других преступлений.

Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.