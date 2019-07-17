РИАМО - 17 июл. Из-за непогоды в Москве на улицы выведены около 1,2 тысячи сотрудников «Мосводостока» и 200 единиц техники, сообщил в среду РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«В связи с неблагоприятной погодой, в том числе с выпадением обильных осадков в Москве на 17 июля, ГУП «Мосводосток» работает в усиленном режиме. В том числе, для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды около 1,2 тысяч сотрудников ГУП «Мосводосток» переведены на усиленный режим работы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей.

«При скоплении воды во дворах города в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по круглосуточному телефону: 8(495)657-87-03», – уточнил сотрудник пресс-службы.