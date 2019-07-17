РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Жители подмосковных Люберец до 30 августа могут проголосовать на портале «Добродел» за включение дорог округа в план ремонта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители Люберец могут выбрать дорогу, которую отремонтируют в 2020 году. Народное голосование по включению подмосковных дорог в программу ремонта проходит на портале «Добродел», оно завершится 30 августа», – говорится в сообщении.

На голосование жителей городского округа Люберцы представлена 21 дорога. Каждый человек может оставить свой голос только за одну дорогу.

«Дорожные участки, получившие наибольшую поддержку пользователей портала «Добродел», будут включены в программу ремонта», – заключается в материале.