РИАМО – 17 июл. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило социальным партнером муниципального конкурса «Мой двор – моя гордость», который проводится Общественной палатой Воскресенска с 2017 года среди социально активных жителей, готовых проявить инициативу в деле благоустройства собственных дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

«В этом году победителей конкурса определят в шести номинациях. Конкурсной комиссии предстоит оценить лучшие клумбы и лучшие коллективные работы участников, самые ухоженные дворы, украшенные подручными материалами и оформленные по мотивам сказок, а также лучшие дворовые территории, которые были приведены в порядок одним человеком», — говорится в сообщении.

Три победителя в каждой из пяти номинации будут награждены ценными призами от химкомбината и грамотами. В номинации «Приз зрительских симпатий» самый благоустроенный двор выявят путем народного голосования.

Дворы, занявшие первое место в каждой из номинаций, примут участие в региональном этапе конкурса. По его результатам лучшие дворовые территории включат в программу благоустройства на 2020 год.

«Наше предприятие традиционно поддерживает социальные проекты, которые позволяют преображать родной край, делать его привлекательным для гостей и более комфортным для проживания», — отметил председатель профкома химкомбината, член Общественной палаты Сергей Золотов.

Он добавил, что любовь к своей малой родине начинается с заботы о своем дворе, поэтому каждый участник этого конкурса достоин уважения, искренних слов благодарности, и поощрения его инициативы.