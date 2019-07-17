РИАМО - 17 июл. В отношении сотрудников столичной полиции, которые проводили задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова, уголовных дел не возбуждали, сообщил РИАМО в среду адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Ранее на фоне расследования дела Голунова от работы был отстранен руководитель антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров. По данным некоторых СМИ, в отношении Щирова и полицейских, задержавших Голунова, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Информации о возбуждении уголовных дел у меня нет. Если что-то будет, мне сообщат. Обвинения пока никому не предъявлены», - сказал Бадамшин.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс и 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.

После скандала с задержанием Голунова президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генерала полиции Андрея Пучкова, который возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы, а также начальника управления по незаконному обороту наркотиков столичного главка МВД России, генерала полиции Юрия Девяткина.