РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В городском парке имени Талалихина подмосковного Подольска в среду приостановили работу аттракционов из-за сильного дождя, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем, что сегодня (17 июля – ред.) аттракционы в парке имени Талалихина Подольска не работают из-за дождя. Приносим свои извинения», – говорится в сообщении.

Даже в плохую погоду в парке работают кофейни, имеется контактный зоопарк, а также около фонтана работает пункт буккроссинга, куда все желающие могут принести ненужные книги и взять почитать понравившуюся.