РИАМО - 17 июл. За июнь в отношении 11 столичных застройщиков вынесли 37 постановлений в виде штрафов почти на 2,6 миллиона рублей, всего за полгода застройщиков оштрафовали более чем на 14 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В июне в службу судебных приставов для принудительного взыскания сдали 22 постановления на общую сумму штрафов 1,205 миллиона рублей. Одновременно с этим составили 78 протоколов об административном правонарушении.

«Всего же за первые шесть месяцев текущего года комитетом вынесено 246 постановлений в виде штрафов на общую сумму 14,335 миллиона рублей», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По словам Пятовой, основные нарушения компаний-застройщиков связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний комитета, вынесенных по итогам внеплановых проверок, а также неразмещением необходимой информации в единой информационной системе жилищного строительства.

Если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями комитета к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в службу судебных приставов с последующим взысканием штрафов в принудительном порядке. Одновременно составляются протоколы о возбуждении административных дел по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).