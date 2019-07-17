РИАМО - 17 июл. Из-за сильного ливня оказалась затопленной проезжая часть под Бутырским путепроводом, движение там полностью перекрыли, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение остановлено в обе стороны. Информация передана в соответствующие службы», – говорится в сообщении.

Автолюбителям рекомендуют объезжать затопленный участок дороги по Дмитровскому шоссе.

Дожди снова обрушились на Московский регион в среду, пик выпадения придется на вечернее время.