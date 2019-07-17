РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Родственники пожилой женщины во время прощания с покойной в похоронном доме Королева просто не узнали ее, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель генерального директора похоронного дома Константин Баранов.

В среду родственники усопшей пожилой женщины сообщили о путанице с телами. Они сказали, что в одежде их бабушки в гробу лежала чужая женщина. Родственники обратились в полицию.

«На самом деле, покойники очень сильно меняются, к тому же мы подготовили бабушку к церемонии прощания, вполне возможно, что родственники ее просто не узнали. Добавлю, что среди них были и те, кто узнал в усопшей свою бабушку. По документам у нас все в порядке, кроме родственников этой женщины к нам никто больше не обращался. Ее тело находится у нас до выяснения обстоятельств», – сказал Баранов.

Он добавил, что полицейские уже были в похоронном доме, опросили сотрудников, проверили документы и составили протокол.