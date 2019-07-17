РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Посетителям филиала Музея Победы в подмосковном Красногорске в среду рассказали о параде военнопленных немцев, который состоялся в Москве 75 лет назад, говорится в сообщении информационного центра Музея.

«В Красногорском филиале Музея Победы рассказали о параде пленных немцев в Москве. 75 лет назад – 17 июля 1944 года в центре Москвы состоялось небывалое даже по меркам военного времени событие. По главным улицам столицы в видавшей виды полевой форме, еще хранившей следы недавних жесточайших сражений, промаршировало почти 60000 вражеских военнопленных, смертельных врагов советской страны», – говорится в сообщении.

В красногорском филиале Музея Победы хранятся материалы, связанные с этим событием, – фотографии участников, номера газеты «Свободная Германия», материалы «Союза немецких офицеров».

«Часть нашей постоянной экспозиции посвящена параду пленных немцев. Всем посетителям во время экскурсии сегодня (17 июля – ред.) мы более подробно рассказываем об этом историческом событии», – сообщила заведующая филиалом Светлана Любенкова.

Колонну возглавляли 19 генералов группы армий «Центр». После парада все они были доставлены в лагеря для военнопленных. Трое – генерал-лейтенант Винценц Мюллер, генерал-лейтенант Рудольф Бамлер и генерал-майор Аурель Иоганн фон Шмидт – были направлены в Красногорский лагерь №27.

«В советском плену Мюллер сразу стал вести антифашистскую деятельность. Вступил в организацию «Союз немецких офицеров». По радиостанции «Свободная Германия» неоднократно обращался с воззванием к немецкому народу и вермахту, призывая покончить с войной свержением Гитлера», – отметила Любенкова.

Она добавила, что именно в Красногорске Мюллер стал убежденным антифашистом. Здесь он прошел обучение в Центральной антифашистской школе.

«В 1948 году Мюллер был репатриирован в Восточную Германию (с 1949 – Германскую Демократическую республику), где занимал высокие посты начальника штаба армии и заместителя министра национальной обороны. Он активно участвовал в создании новой боеспособной армии ГДР», – заключается в сообщении.