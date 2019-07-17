РИАМО - 17 июл. Подмосковные спортсмены Мария Ласицкене и Максим Афонин отлично выступили на международных соревнованиях по легкой атлетике в итальянском городе Падуя — Ласицкене завоевала золотую медаль, а Афонин получил серебряную, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Прыгунья в высоту из Московской области Мария Ласицкене показала первый результат (1 метр 94 сантиметра). <…> Максим Афонин стал вторым в толкании ядра. Он толкнул снаряд на 20 метров 41 сантиметр», - говорится в сообщении.

Ласицкене прыгнула на четыре сантиметра выше своей ближайшей соперницы – украинской спортсменки Ирины Геращенко, занявшей второе место. А вот Афонину не хватило всего трех сантиметров до победы – атлет с Ямайки Ричардс Одейн толкнул ядро на 20 метров 43 сантиметра и завоевал золотую медаль.

«Мария Ласицкене и Максим Афонин являются одними из бесспорных лидеров российской легкоатлетической сборной. Из турнира в турнир они завоевывают медали для страны, а также для Московской области, которую они представляют. Более того, для нашей прыгуньи в высоту золото международных соревнований в Падуе стало шестнадцатой победой подряд», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.