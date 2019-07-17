РИАМО – 17 июл. Подготовительные работы по проекту небоскреба «Мосинжпроекта» стартовали в «Москва-Сити», в пиковые периоды строительства здесь планируют задействовать до 2 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«Уже начались подготовительные работы к строительству: рабочие устанавливают тестовые сваи и ведут работы по ограждению котлована. После испытания тестовых свай будет пересчитано и оптимизировано свайное поле и начнутся работы по устройству основных свай и земляные работы», – сказал гендиректор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин.

Он уточнил, что на строительстве небоскреба, общая высота которого составит 405 метров, в пиковые периоды будут задействованы не менее 2 тысяч человек.

«Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр», ее оснастят самыми передовыми системами инженерных коммуникаций, в том числе системой «умный дом», – пояснил глава «Мосинжпроекта».

По его словам, в стилобатной части здания планируется размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной – квартир. На уровне 100-го этажа разместится смотровая площадка.