РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к монтажу оборудования на универсальной спортивной площадке на проспекте 50 лет Октября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе домов №№20, 20А по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в настоящее время проводятся работы по монтажу оборудования на универсальной спортивной площадке», – говорится в сообщении.

В зимнее время на данной площадке можно заливать каток.