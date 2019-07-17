РИАМО – 17 июл. Фирму «Аква Н2О» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные муниципальным учреждением культуры «Раменская межпоселенческая библиотека» в отношении ООО «Аква Н2О» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Аква Н2О» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – отмечается в сообщении.

По этой причине учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по мойке автомобилей.

На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Аква Н2О» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АКВА Н2О» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.