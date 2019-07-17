РИАМО – 17 июл. В министерстве иностранных дел России обвинили США во лжи из-за истории о невыдаче российских виз учителям Англо-американской школы в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает».

Москва в течение многих лет просила американскую сторону привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы, однако этого не было сделано.

«Вместо нормального диалога – выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков – российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги», – отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве. В этой школе учатся 1,2 тысячи детей разных возрастов из 60 стран, многие из них – дети дипломатов и иностранных бизнесменов.